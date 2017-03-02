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CEM KÜÇÜK: KADİR TOPBAŞ'I GÖREVE DAVET EDİYORUM

Cem Küçük: Kadir Topbaş'ı göreve davet ediyorum

Gazeteci Cem Küçük, 27 Mayıs darbecilerinin isimlerinin silinmesi gerektiğini belirterek, İBB Başkanı Kadir Topbaş'a çağrı yaptı.

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TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik Programı'nda Cem Küçük ve Fuat Uğur 27 Mayıs darbecilerinin isimlerinin silinmesi gerektiğini vurgulayıp, İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a seslendiler.

Gazeteci Yazar Cem Küçük 27 Mayıs Darbesi'nde Adnan Menderes'in idamını isteyen kişilerin üniversite kürsülerinden, kültür merkezlerinden silinmesi gerektiğini vurguladı. Cem Küçük ve Fuat Uğur İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a çağrıda bulundular.

Cem Küçük: ''Kadir Topbaş'a sesleniyorum. Beyoğlu'nda Adnan Menderes idam edilsin diyen Tarık Zafer Tunaya adına kültür merkezi var. Belediyenin yerinde darbecilerin isimleri yer almamalı. Buradan İstanbul Üniversitesi Rektörünü de uyaralım. Hukuk Fakültesi'nde Sıddık Sami Onar adına kürsü var.  27 Mayıs alçaklıktır, bu darbeciler haindir'' dedi. Bir okurum, ''İzmir'de Güven Erkaya adına park var.'' diye mesaj atmış. Küçük, '' Bu darbecilerin isimleri kazınmalı'' diye konuştu.

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