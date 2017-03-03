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CEM KÜÇÜK'TEN YENİ DARBE HAZIRLIĞI İDDİALARI

Cem Küçük'ten yeni darbe hazırlığı iddiaları

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, katıldığı programda müthiş bir iddiada bulundu. Küçük, TSK'da başörtüsü özgürlüğü getiren kararın ardından orduda bazı subayların darbe hazırlığı yaptığını söyledi.

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Gazeteci Yazar Cem Küçük, Habertürk'te katıldığı Türkiye'nin Nabzı programında gündemi sarsan bir iddiada bulundu. Küçük, TSK'da başörtüsünü serbest bırakan kararın ardından Batı Anadolu'daki bazı askeri birliklerde bir haftadır darbe için hazırlığı yapıldığını öne sürdü. Hazırlığın bastırıldığını belirten Küçük, Genelkurmay'ın subayları yargılayacağını da belirtti.

CANLI YAYINDA SİNİRLER GERİLDİ

Bu iddialara karşı çıkan Can Ataklı ile Cem Küçük arasında gerginlik yaşandı. İki gazetecinin tartışması sırasında canlı yayında sinirler gerildi.

"SUBAYLAR KENDİ İÇLERİNDE TOPLANMAYA BAŞLADI"

Aynı iddiayı gündeme getiren Nagehan Alçı, "TSK içinde bazı subaylar başörtüsü yasağının kalkmasını bir mesaj kabul edip, kendi içlerinde toplanmaya başladılar. Topyekûn bir kalkışma için güçleri yoktu ama batıdan başlayıp adım adım ilerleyebilecek bir isyanın hayali vardı." ifadelerini kullanmıştı.

 

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