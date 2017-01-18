CEM ÖZDEMİR, BAŞBAKAN ADAYI OLDU

Cem Özdemir, Başbakan adayı oldu

Almanya'da yapılacak seçimlerde Yeşiller Partisi'nin Başbakan adayı Cem Özdemir oldu.

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Yeşiller Partisi'nin başbakan adayları arasında Katrin Göring-Eckardt tek kadın aday olarak bulunuyordu. Erkek adaylar arasında ise Cem Özdemir ile birlikte Schleswig Holstein Eyaleti Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ve Federal Parlamento Grup Başkanı Anton Hofreiter partinin başbakan adayları arasındaydı.

ADAYLIĞA 75 OY FARKLA ÖZDEMİR SEÇİLDİ

Yeşiller Partisi başbakan adaylarını belirlemek için yaklaşık 61 bin üyesine mektupla oy vermeleri çağrısında bulunmuş, Katrin Göring-Eckardt 23 bin 967 oyla kadın aday olarak seçilmişti.

Erkek adaylar arasından Cem Özdemir kullanılan oyların yüzde 35,9’unu (12 bin 204 oy), Robert Habeck ise 12 bin 129 kişinin (yüzde 35,7) desteğini almayı başardı. Oylama sonucunda Habeck’ten 75 oy daha fazla alan Özdemir, Eckardt ile birlikte Yeşillerin başbakan adayı olarak seçildi. Üçüncü sırada yer alan Anton Hofreiter ise 8 bin 886 oy aldı.

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VEYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA GELEBİLECEK

Yeşiller'in seçim sonrası muhtemel bir koalisyona dahil olması durumunda Cem Özdemir, Başbakan Yardımcılığı veya Dışişleri Bakanlığı görevine gelebilecek.

CEM ÖZDEMİR, 8 YILDIR YEŞİLLER PARTİSİ'NİN GENEL BAŞKANLIĞINI YAPIYOR

51 yaşındaki Cem Özdemir, 8 yıldan bu tarafa Yeşiller Partisinin Genel Başkanlığını yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Cem Özdemir, 1994 yılında Federal Parlamentoya giren ilk Türk kökenli milletvekili olmuştu.

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