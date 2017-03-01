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CEM ÖZDEMİR'DEN ERDOĞAN TWEETİ

Cem Özdemir'den Erdoğan tweeti

Alman Yeşiller Partisi Eş başkanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti ile ilgili Twitter'dan gönderme yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel Almanya ziyareti ile ilgili Alman Yeşiller Partisi Eş başkanı Cem Özdemir Türkçe olarak attığı bir twitte, "Erdoğan Almanya'da konuşmak istiyorsa, Türkiye'de tutuklu muhaliflerin ve gazetecilerin özgürce konuşmasına da olanak tanımalıdır" diye yazdı. Özdemir, twittinin sonuna #FreeDeniz (Deniz'e özgürlük) ekini yaptı.

DHA
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