Cem Özdemir'den Erdoğan tweeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemel Almanya ziyareti ile ilgili Alman Yeşiller Partisi Eş başkanı Cem Özdemir Türkçe olarak attığı bir twitte, "Erdoğan Almanya'da konuşmak istiyorsa, Türkiye'de tutuklu muhaliflerin ve gazetecilerin özgürce konuşmasına da olanak tanımalıdır" diye yazdı. Özdemir, twittinin sonuna #FreeDeniz (Deniz'e özgürlük) ekini yaptı.
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