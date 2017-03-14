Cem Yılmaz 'Arif V 216'nın afişini paylaştı

Yeni filmi ‘Arif v 206’ için hazırlıklarına devam eden Cem Yılmaz, ilk afişi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı ve filmin gösterim tarihi de belli oldu.



Filmde bu defa Arif ile ‘G.O.R.A’da tanıştığı insansı robot 216’nın maceralarını anlatacak.



‘G.O.R.A’ ve ‘A.R.O.G’da Özge Özberk’le kamera karşısına geçen Yılmaz, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ‘Arif v 216’da kadın başrol oyuncusu olarak Seda Bakan’ı seçmişti.



216 rolünde yine Ozan Güven’in yer alacağı film 2018'de gösterime girecek.

