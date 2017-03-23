Cem Yılmaz teklif etti, Ebru Şallı kabul etti

Ebru Şallı '3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri' gecesinde parmağındaki tektaş ile dikkat çekti.

Ebru Şallı “Tektaş gerçek mi?” sorusuna “Gerçek, çünkü ben sahte bir şey takmam” dedi.





Cem Yılmaz ile geçen yaz başlayan ilişkisinin devam ettiği konuşulan Ebru Şallı “Yüzük kimden?” sorusuna şu cevabı verdi: “

“Kim olduğunu söylemem, ama özel birinden hediye.”

