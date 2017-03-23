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CEM YILMAZ TEKLİF ETTİ, EBRU ŞALLI KABUL ETTİ

Cem Yılmaz teklif etti, Ebru Şallı kabul etti

Cem Yılmaz ile aşk yaşayan ünlü model Ebru Şallı'nın tektaş yüzüğü dikkat çekti! Ünlü çift evleniyor mu?

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Ebru Şallı '3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri' gecesinde parmağındaki tektaş ile dikkat çekti.
Ebru Şallı “Tektaş gerçek mi?” sorusuna “Gerçek, çünkü ben sahte bir şey takmam” dedi.

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Cem Yılmaz ile geçen yaz başlayan ilişkisinin devam ettiği konuşulan Ebru Şallı “Yüzük kimden?” sorusuna şu cevabı verdi: “
 “Kim olduğunu söylemem, ama özel birinden hediye.”
 

Vatan
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