CEM YILMAZ TEPKİ GÖSTERDİ !

Cem Yılmaz tepki gösterdi !

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, ihraç edilen akademisyenler için tepki gösterdi.

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Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yayımlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversitelerden ihraç edilen akademisyenler için Cem Yılmaz, Twitter hesabından mesajlar paylaştı.

Cem Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Memleketin kıymetli  birçok fakültesinde öğretim görevlisi kalmaması pahasına yapılan ihraçlar,pek bir adaletsiz ! Üzgünüm...Cok yazık..." ifadesini kullandı.

Ünlü komedyen ilk mesajının ardından peş peşe üç mesaj daha paylaştı. Yılmaz son mesajında ise Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözüne yer verdi.

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