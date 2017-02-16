Cem Yılmaz'dan büyük sürpriz

Cem Yılmaz'dan sevenlerine müjdeli haber.Yeni projesi için harekete geçen ünlü komedyen hız kesmiyor.

'Deli Aşk' filminin yapımcılığını üstlenen Yılmaz, daha sonra ise 'Arif ve 216' filminin çekimleri için start vermişti.



İddiaya göre; Ünlü komedyen bu iki filmden sonraki yeni projesi için şimdiden kolları sıvadı. Yılmaz, kısa film projesiyle beyazperde serüvenini sürdürecek.



Cem Yılmaz, beş kısa film çekecek ve bu filmler ise sinemada tek seansta izlenebilecek.Yani sinemaseverler, bir biletle beş Cem Yılmaz filmini art arda seyredecek.