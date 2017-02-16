  • FETÖ'nün teğmeni itiraf etti: ''Evet PKK'lıyım''
  • El Bab operasyonu bitti
  • Reina katliamcısının imam nikahlı eşi hamile çıktı
  • Kadın terörist bombayı böyle patlattı
  • ''İç savaş çıkar'' diyen AK Partilinin istifası istendi

CEM YILMAZ'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Cem Yılmaz'dan büyük sürpriz

Cem Yılmaz sevenlerine bir biletle 5 film izletmeye hazırlanıyor

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cem Yılmaz'dan sevenlerine müjdeli haber.Yeni projesi için harekete geçen ünlü komedyen hız kesmiyor.

'Deli Aşk' filminin yapımcılığını üstlenen Yılmaz, daha sonra ise 'Arif ve 216' filminin çekimleri için start vermişti.

İddiaya göre; Ünlü komedyen bu iki filmden sonraki yeni projesi için şimdiden kolları sıvadı. Yılmaz, kısa film projesiyle beyazperde serüvenini sürdürecek.

Cem Yılmaz, beş kısa film çekecek ve bu filmler ise sinemada tek seansta izlenebilecek.Yani sinemaseverler, bir biletle beş Cem Yılmaz filmini art arda seyredecek.

228
-
Kasım ayı işsizlik oranları belli olduKasım ayı işsizlik oranları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıpCumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıp
Sinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddiaSinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddia
F-16 pilotundan akılalmaz oyunF-16 pilotundan akılalmaz oyun
Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret ettiKılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti
MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !
Hatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdüHatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdü
SETA'dan Rusya'ya çok sert eleştirilerSETA'dan Rusya'ya çok sert eleştiriler
Amerikalı generalden hükümete uyarıAmerikalı generalden hükümete uyarı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS