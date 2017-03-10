Cem Yılmaz’dan küfürlü tepki

Cem Yılmaz yapımcılığını üstlendiği ve küçük bir de rol aldığı Deli Aşk filmi üzerinden bir takipçisine küfürlü bir yanıt verdi. Milyonlarca takipçisi olan twitter hesabı üzerinden filmiyle ilgili tanıtıcı mesajlar paylaşan Cem Yılmaz’ın takipçileri ardı arkasına gelen mesajlara tepki gösterince, Yılmaz’ın yanıtı da gecikmedi. Komedyenin verdiği yanıtların küfür içermesi de dikkatlerden kaçmadı.

CEM YILMAZ İSYAN ETTİ

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle bu tarz diyaloglara giren Yılmaz, dün bir televizyon kanalında katıldığı programda kendisini reklam yapmakla suçlayan takipçilerine isyan etti. Filmlerinde birlikte rol aldığı Zafer Algöz’ün ve ağabeyi Can Yılmaz’ın kitapları hakkında tweetler attığı için eleştirilen komedyen ‘Onlar benim en yakınlarım, tabi ki onların kitaplarını tanıtacağım’ şeklinde bir yanıt verdi.