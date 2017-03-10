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CEM YILMAZ'DAN PETEKKAYA'YA YANIT GELDİ

Cem Yılmaz'dan Petekkaya'ya yanıt geldi

Cem Yılmaz, filmleri hakkında konuşan Erkan Petekkaya'ya yanıt verdi.

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Cem Yılmaz, Erkan Petekkaya’nın “Cem’in filmlerini beğenmiyorum ama stand up gösterisi için önünde eğilirim” sözlerine “Gerek yok zahmet edip eğilmesin“ diye karşılık verdi.

Cem Yılmaz’ın yapımcılığını üstlendiği ‘Deli Aşk’ filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de yapıldı. Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Abdullah Şahin, Yasemin Öztürk, Nilperi Şahinkaya’nın oynadığı filmin galasına ünlüler akın etti.

Yılmaz’a Erkan Petekkaya’nın “Cem’in filmlerini beğenmiyorum ama stand up gösterlerinin önünde saygıyla eğilirim” açıklaması soruldu. Ünlü şovmen, bu sözlere “Gerek yok, zahmet edip eğilmesin” diye yanıt verdi. Araya giren Ozan Güven, “Paramparça bir açıklama olmuş” sözleriyle herkesi güldürdü.

Vatan
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