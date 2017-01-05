CEM YILMAZ'DAN SOSYAL MEDYA TEPKİSİ

Cem Yılmaz'dan sosyal medya tepkisi

Cem Yılmaz, hakkında sosyal medyada çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Başbakan Yıldırım da sosyal medyanın sınırsız ve sorumsuz bir mecra olamayacağını söylemişti.

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Haberi yalanlayan Cem Yılmaz, "'Masum Kediler ve Ben' konulu uydurma haber için çok üzgünüm. Bu vesileyle sosyal medyanın koca bir yalandan ibaret olduğu gerçeği! Nettir. Bazen küçük, bazen hayata, hayatlara mal olan her türlü yalanın döndüğü bu mecrada herkese akıl diliyorum, umudum da doğrusu yoktur. Bu böyle... Ben bu mecrayı sizin gibi kullanmıyorum, kullanmadım, kullanmayacağım. Teşekkürler" dedi.

Komşularıyla mahkemelik olduğu iddia edilmişti

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre komşularının beslediği sokak kedilerinin, Cem Yılmaz ve çevredekiler arasında gerginlik yarattığı ve konunun mahkemeye taşındığı iddia edilmişti.

Haberde şu ifadelere yer verilmişti:

"Cem Yılmaz’ın başı, komşularının beslediği sokak kedileri nedeniyle derde girdi. Şovmenin, kedilerin bahçesinde dolaşmasına sinirlenip, komşularıyla tartıştığı iddia edildi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştiği konuşulan olay nedeniyle çevredekilerle gerginlik yaşayan Yılmaz’ın, resmi kurumlara şikayette bulunup, sokak sakinleriyle mahkemelik olduğu öğrenildi."

YILDIRIM'DAN SOSYAL MEDYA UYARISI 

Ortaköy katliamının ardından dodyal medyada yapılan yorumlar hükümetin de gündemine gelmişti. Başbakan Yıldırım kanlı terör eylemleri sonrası yapılan paylaşımlara sert tepki göstermiş ve herkesi dikkatli olmaya çağırmıştı.

'Başbakan Binali Yıldırım ''Sosyal medya üzerinden yapılan terörün amacına hizmet eden kışkırtıcı paylaşımlar ülkemize zarar veriyor. Özellkle kardeşlerimize önemli bir uyarım var. Sosyal medya, sorumsuz medya değildr. Paylaşımlarınız başınıza bela olabilir, nitekim olmaya da başlamıştır. Kin ve nefret söylemi ve toplumdaki kargaşayı teşvik etmek gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur" demişti. 

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