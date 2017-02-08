Cem Yılmaz'dan yılın bombası! Ünlü ismi kadroya aldı

Cem Yılmaz, GORA'nın devamı olarak çekeceği 'Arif ile 216'nın kadrosuna Ediz Hun'dan sonra bir Yeşilçam efsanesini daha dahil etti...



Mayıs ayında çekimlerine başlayacağı Arif ile 216'nın kadrosuna Ozan Güven ve Zafer Algöz’ün ardından 2 hafta önce Yeşilçam efsanelerinden Ediz Hun'u (76) da dahil eden Cem Yılmaz, yeni bombayı patlatmakta da gecikmedi...



Yeşilçam’ın ‘Dört Yapraklı Yoncası’ndan Filiz Akın, Arif ile 216'nın kadrosuna katıldı...



Bugün 74 yaşında olan Filiz Akın, 1975 yılında sinemaya veda etmişti...



Cem Yılmaz henüz 2 yaşındayken Yeşilçam'a veda eden Filiz Akın, böylece 42 yıl sonra sinema sektörüne geri dönmüş olacak...

