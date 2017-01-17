Cemil Barlas'tan şoke eden öneri

Reina'da yılbaşı gecesi 39 insanı öldüren katil, yapılan operasyonda 4 yaşında çocuğuyla birlikte yakalandı.

Operasyon sonrası yandaş yazar Cemil Barlas'ın, katilin 4 yaşındaki oğlu ile ilgili mesajı tepki çekti.

Barlas, "Katil, çocuğu ile yakalanmış. Katili konuşturmak için o çocuk da ne şekilde kullanılması gerekiyorsa kullanılmalı. Ahlaki sakınca yok." diye yazdı.

Barlas bu mesajına tepki gösteren herkesi engellemeye başlarken, bir süre sonra hesabını korumaya aldı.

Cemil Barlas'a en sert tepkilerden biri de Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar'dan geldi. Cemile Bayraktar, "Bırakın en aşağılık seviyeden konuşsunlar, 3 yaşındaki çocuğa devlet de güvenlik güçleri de asla zarar vermez." diye yazdı.