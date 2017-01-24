Cemil Çiçek'ten o iddialara cevap

TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, FETÖ soruşturması kapsamında ifade veren ve örgüt imamı olduğu ileri sürülen H.S.’nin Fethullah Gülen iddialarına yanıt verdi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın dünkü haberinde, Fetullah Gülen’in Ankara’da siyasiler, asker, polis, yargı ve MİT’teki cemaat mensupları ile bir araya geldiğini anlatan H.S.’nin, “Gülen, Cemil Çiçek, Refaiddin Şahin ve Abdülkadir Aksu ile bir araya geldi...” ifadeleri yer almıştı.

Cemil Çiçek, FETÖ itirafçısı H.S.’nin Fethullah Gülen iddialarına Sözcü’den Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

“Görevde bulunduğum dönemde bunlara karşı olan tavrım da bellidir. Bunu bilmeyen de yok” diyen Cemil Çiçek şöyle devam etti:

“İTİRAFÇININ SÖYLEDİKLERİ GERÇEKLERE UYMUYOR”

“İsteklerine karşı çıktığım için bana ‘derin devletin adamı' yaftasını yapıştıranlar da bunlardır. Şimdi birtakım soruşturmalarda, iddianame eklerinde de çok açık ortaya çıkıyor.

İtirafçılığından dolayı hukuki avantaj elde edebilmek için bu kişilerin, bilinenin dışında bir şey söylemeleri gerekiyor. Bunun için de gerçekle uyuşmayan bilgileri de söylüyorlar. Fetullah Gülen 1999 yılında yurtdışına gitti. Ben, 1991‐1995 arası milletvekili değilim. Sadece 3,5 aylık bir bakanlık dönemim var. O yüzden, itirafçının söyledikleri gerçeklere uymuyor. Eski örgüt imamı, o titrinden istifade ederek mevki makam sahiplerinin isimlerini ortaya atarak bundan avantaj elde etmek istiyor. Etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak, himaye görebilmek için yeni bir şey söylemesi gerekiyor. O da, benimle ilgili de bu yalanı söylemiş.”