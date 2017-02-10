Cenaze dönüşünde feci kaza: 3 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin tırla çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Erzin ilçesindeki bir akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra dönenleri taşıyan Hakan Bolat'ın (32) kullandığı 33 VZ 401 plakalı otomobil, D-400 karayolu Esentepe Mahallesi kavşağında, karşı yönden gelen Cumali Erbaş (50) yönetimindeki 42 EKF 87 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada, Fatma Şahin (54), Ömer Şahin (55) olay yerinde, Bozan Şahin (34) ise kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Hakan Bolat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Tır sürücüsü Cumali Erbaş'ın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.