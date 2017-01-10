YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

CENAZE NAMAZINDA FACİA: 1 ÖLÜ, 10 YARALI

Cenaze namazında facia: 1 ölü, 10 yaralı

Ataköy'de bir camide namaz kılanların üzerine tente çatı çöktü. Olayda 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tente çöktü. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, bir kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla yaralı olduğunu açıkladı

Edinilen bilgilere göre olay Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tente çöktü. Tentenin çökmesiyle onlarca vatandaş kar yığınlarının altında kaldı. Bazı vatnadaşlar yaralı olarak kar altında çıkartılırken olay yerine İtfaiye ve sivil savunma ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin kar altında insan olma ihtimaline karşın arama çalışmaları sürüyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kerimoğlu, yaptığı açıklamada, "1 kişi öldü. 10'un üzerinde de yaralı var" dedi.

5874c86918c7731284e02a14.jpg

DHA
1880
Haberin fotoğrafları diğer sayfalarda  1 2 3 
Metin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştıMetin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştı
MHP'den "fire" iddialarına yanıtMHP'den "fire" iddialarına yanıt
İşte Esra Balamir'in son görüntüsüİşte Esra Balamir'in son görüntüsü
Meclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurduMeclis'te bir ilk ! Canlı yayın sistemi kurdu
Tartışılan mont çin açıklama geldi !Tartışılan mont çin açıklama geldi !
İçerde ekibi böyle kurtarıldıİçerde ekibi böyle kurtarıldı
Bakan Bozdağ'dan anayasa açıklamasıBakan Bozdağ'dan anayasa açıklaması
İsmail Kahraman'ın durumu nasıl ?İsmail Kahraman'ın durumu nasıl ?
Sultanahmet'te polisle vatandaşın kar keyfiSultanahmet'te polisle vatandaşın kar keyfi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS