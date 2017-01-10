Cenaze namazında facia: 2 ölü, 20 yaralı

İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine kar biriken tente çatı çöktü. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20'den fazla da yaralı olduğunu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre olay Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazı ardından kılınan cenaze namazı sırasında kar ağırlığını taşıyamayan tente çöktü. Tentenin çökmesiyle onlarca vatandaş kar yığınlarının altında kaldı. Olay yerine sevk edilen, itfaiye ve Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) çalışması sonucu kurtarılan bazı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente çökmesiyle ilgili açıklama yaptı. Kerimoğlu, kazada ölü ve yaralıların ölduğunu açıkladı. NTV'nin haberine göre olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 20'den fazla kişi de yaralandı.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Çöken tentenin altında kalmaktan son anda kurtulan bir kadın olay anını anlattı. Camide 2 cenazenin olduğunu belirten kadın, ilk cenaze kaldırıldıktan sonra kenditanıdıklarının cenaze namazına geçildiği sırada çökmenin meydana geldiğini söyledi.

Görgü tanığı kadın, "Geldiğimiz andan beri "lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir" deniliyordu. Kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos oldu. Herkes kendi arkadaşının yardımına koştu" dedi.

"Karın temizlenmesi gerekirdi" diyen kadın, "Üstteki beyaz yerler eğikti. Üzerimize çökecek gibiydi" diye konuştu.