  • Bakan Çavuşoğlu'na miting izni yok !
  • Putin ile Erdoğan'dan kritik açıklamalar
  • Fenerbahçe'den muhteşem geri dönüş
  • Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması
  • Fetullah Gülen'den ''Hulusi Akar'' talimatı

CENAZEDE İMAM DA İSYAN ETTİ !

Cenazede imam da isyan etti !

Eski kocası tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadının cenazesinde gözyaşları sel oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bodrum’da eski kocası tarafından çalıştığı iş yerinde boğazı kesilerek öldürülen Gizem Olgun'un cenazesinde gözyaşları sel oldu. Acılı baba kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Kadınlar cenazede kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, 9 yıllık evliliğin ardından 2 ay önce boşandığı eski eşi M.T.’nin katlettiği Gizem Olgun, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; acılı baba Cevat Olgun, lise öğrencisi kardeşi Umut Olgun, yakınları ve akrabaları katıldı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

VAAZDA KADIN KONUSU

Cenaze namazı öncesinde, cuma namazı nedeniyle verilen vaazda ’kadına şiddet’ konusu işlendi. İmam vaazda, "Kadınların dövülmediği, kadınların alınıp satılmadığı, kadınların meta olarak kullanılmadığı dünya arzu ediyoruz. İşte böyle kötülüklerin önünü alabiliriz. Dün anasına söveceksin, yetmedi ağzını burnunu kıracaksın, yetmedi öldüreceksin, sonra 8 Mart’ta çiçek takdim edeceksin. Hadi be oradan" dedi.

BABA, KIZINI TABUTUNU OKŞADI

Gizem Olgun’un babası Cevat Olgun ise bir an olsun kızının tabutunun başından ayrılmadı. Elini de bir an olsun tabuttan çekmeyen Olgun, kızını okşar gibi tabutunu okşadı. Tabunun başına konulan sümbülü de okşayan Cevat Olgun, gözyaşı döktü.

Cuma namazının kılınmasının ardından, cenaze namazı kılındı. Namaza katılanlar tabuttu omuzlayarak, 100 metre ilerideki Yalıkavak Mezarlığına elden ele taşıdı. Bu sırada tabutun arkasından yürüyen kadınlar, kadına şiddeti protesto ederek, slogan attı. Mezarlıkta, "Kadına şiddete hayır", "Kadına uzanan eller kırılsın", "Olmaz de, dur de kadına şiddete son ver" sesleri yükseldi.

PEDOGOG GÖREVLENDİRİLDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü tarafından, 8 yaşındaki çocukları O.T.’nin olaydan haberdar edilmesi için psikolog ve pedagog görevlendirildi. Pedagog tavsiyesi ve yönlendirmesi üzerine, annesinin öldüğünü O.T.’ye birinci derece yakını olan dedesi Cevat Olgun’un anlattığı öğrenildi.

DHA
546
-
Düşen helikopterdeki yolcuların kimlikleri belli olduDüşen helikopterdeki yolcuların kimlikleri belli oldu
İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anketteki sonuçİşte AK Parti'nin yaptırdığı son anketteki sonuç
KILIÇDAROĞLU: ''EĞER DOĞRUYSA EVET OYU VERELİMDERİZ''KILIÇDAROĞLU: ''EĞER DOĞRUYSA EVET OYU VERELİMDERİZ''
Tecavüz dehşeti ! İş ilanı için gitti, kabusu yaşadıTecavüz dehşeti ! İş ilanı için gitti, kabusu yaşadı
Kıskançlık yüzünden eşini öldürdü !Kıskançlık yüzünden eşini öldürdü !
Kardeş katili 11 gündür her yerde aranıyorKardeş katili 11 gündür her yerde aranıyor
Hastanede ''kırmızı hemşire'' talimatı olay olduHastanede ''kırmızı hemşire'' talimatı olay oldu
BBP referandum için kararını verdi !BBP referandum için kararını verdi !
Sosyal medyayı sallayan kavgaSosyal medyayı sallayan kavga
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS