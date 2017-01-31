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CENAZEDE SKANDAL ''ÖPÜCÜK''

Cenazede skandal ''öpücük''

Bana Sevmeyi Anlat dizisindeki cenaze sahnesi çekimleri sırasında Seda Bakan'ın yaptığı bu paylaşım olay oldu.

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Bana Sevmeyi Anlat dizisinin oyuncusu Seda Bakan, final yapan projeyle ilgili esprili karakterini gözler önüne seren bir paylaşım yaptı.

Dün akşam yayınlanan bölümünün ardından ekran macerasını sonlandıran Bana Sevmeyi Anlat dizisinin oyuncuları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla takipçileriyle vedalaştı.

Dolunay Soysert, dizi ekibiyle birlikte izlenen son bölümden sonra çekilmiş bir hatıra fotoğrafını paylaşırken, son dönemin sempatik ve güzel isimlerinden Seda Bakan ise dizide yer alan bir cenaze sahnesi sonrası çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı. Dizide Mustafa Üstündağ’ın hayat verdiği Haşmet karakterinin cenaze sahnesi ardından Dolunay Soysert’le çekilmiş bir selfiesini paylaşan Bakan, bu karenin altına ‘Bye Bye Haşmet’ notunu düştü.

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