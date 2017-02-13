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CENAZELERİ MORGTA KALDI !

Cenazeleri morgta kaldı !

İzmir'de kaldıkları otelde bir mektup bırakarak intihar eden yaşlı çiftin cenazelerini alan olmadı.

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İzmir’in Çeşme ilçesinde kaldıkları otele intihar mektubu bırakarak plajda yaşamlarına son veren ve cenazelerinin kadavra olarak kullanılmasını vasiyet eden Altan-Ülker Çetin çiftinin cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan 6 gündür alınmadı.

Çeşme ilçesine tatil yapmak için giden Altan (70) ile Ülker Çetin (68) çifti, burada bir otele yerleşmiş ardından da iki not bırakıp kayıplara karışmıştı. Uzun süre haber alınamayan çiftin cesetleri ise plajda bulunmuştu.

Bedenlerinin tıp fakültesinde kadavra olarak kullanılmasını vasiyet eden ancak cenazelerin uzun süre suda kalması nedeniyle bu istekleri yerine getirilemeyen yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için 6 gün önce İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi. Çiftin cenazelerini almak için herhangi bir müracaatın olmadığı öğrenildi.

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