Cenazeye akın ettiler

Hindistan ordusu Keşmir’de gerçekleştirdiği operasyonlarda Hizbul Mücahit üyesi Rayees Ahmed Wani ve Farooq Ahmad Hurra isimli 2 kişiyi öldürdü. Rayees Ahmed Wani için düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Toplan kalabalık namaz kılıp dualar etti. Törende kadın çocuk herkes gözyaşları içindeydi.

Pazar günü Hint güvenlik güçleri Keşmir’in güneyindeki Padgampora kentinde düzenlediği bir operasyonda Hizbul Mücahid grubu üyesi olduğu iddiasıyla Rayees Ahmed Wani ve Farooq Ahmad Hurra’yı öldürdü.

Rayees Ahmed Wani'nin Keşmir’in Körüklü köyünde düzenlenen cenaze töreninde inanılmaz bir kalabalık vardı. Yüzlerce kişi Ahmed Wani için gözyaşlarına boğuldu. Yüzlerce erkek cenaze namazı kıldı, Ahmed Wani için dualar etti. Kadınlarsa çevredeki binaların pencerelerinden töreni izleyerek eşlik etti. Reuters haber ajansının objektifini yansıyan görüntülerde küçük bir kız çocuğunun cenaze töreni boyunca ağladığı kaydedildi.

Geçtimiğimiz Temmuz ayında Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan Güvenlik Kuvvetleri ile Hizbul Mücahidin örgütü arasında çıkan çatışmada örgütün üst düzey militanlarından Burhan Wani öldürülmüş, Keşmir'de göstericiler güvenlik güçleri ile çatışmıştı.

Keşmir Hindistan ve Pakistan arasında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947 yılından bu yana tartışma konusu... Keşmir'de bugüne kadar 70 bin kişi şiddet olaylarında yaşamını yitirdi. Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor. Hizbul Mücahidin de Keşmir bölgesinin Hindistan’dan ayrılmasını isteyen bir grup olarak biliniyor.

Hizbul Mücahidin Birleşmiş Milletler ’in bölgede bir referandum yapılmasından ve Keşmir’in geleceğine halkın karar vermesinden yana olduğu ancak Hindistan yönetiminin durumu kabul etmediği belirtiyor.