Cep vurgununa geçit yok

Vatandaşın isteği dışında aboneliğinin çözüme kavuşturulmasından GSM şirketleri sorumlu olacak. Vatandaş ise hatlarını mobil ödemeye veya katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerine kapatabilecek. Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan, konuyla ilgili çok sayıda şikayet geldiğini belirtti.

Takvim'in haberine göre, 21 Aralık'ta yapılan düzenleme ile istek dışı aboneliklerde bu konudaki şikayetlerin abonesi olunan işletmeci tarafından çözüme kavuşturulması ve üçüncü taraflara yönlendirilmemesi için kurallar belirlendiğini vurgulayan Aslan, tüketici mağduriyetlerinin oluşmaması için tüm işletmecilerce gerekli tedbirlerin alınmasının zorunluluk haline getirildiğini kaydetti. Aslan, söz konusu düzenlemelerin 30 Haziran'dan itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi..