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CERABLUS, TÜRKİYE'DE EĞİTİLEN BİRLİKLERE EMANET

Cerablus, Türkiye'de eğitilen birliklere emanet

Suriye'de Özgür Suriye Ordusu Cerablus'tan çekiliyor. Kentteki güvenlik ve asayişi Türkiye'de eğitilen polisler sağlayacak.

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Fırat kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte ortak operasyon yürüten Özgür Suriye Ordusu askerleri, 25 Ağustos 2016 tarihinde Cerablus'u ele geçirmişti. Yaklaşık 5 bin savaşçısı ile Cerablus'a giren ÖSO birliklerinin, kentteki mayın ve tuzakları Türk Özel birlikleri ile birlikte temizlerken, yaklaşık 5 aydır da bölgedeki güvenliği ve asayişi sağlıyordu. İçerisinde Sultan Murad Tümeni gibi 10'u aşkın farklı grupları komutasında barındıran ÖSO, aldığı kararla askerlerini geri çekmeye başladı.
 
ÖSO komutasındaki tüm grupların, bölgedeki mühimmat ve askeri malzemelerini toplayarak, bölgeden ayrılmaya başladığı bildirildi. Halen kentte kalan grupların da Pazartesi ve Salı günü bölgeden ayrılarak, çatışmaların sürdüğü bölgelere yönlendirileceği ifade edildi.

Bölgede yönetim boşluğu ve güvenlik zafiyeti oluşmaması için ise yaklaşık 500 kişilik polisin Türkiye tarafından eğitildiği bildirildi. Eğitimleri tamamlanan polislerin 500 günü Cerablus'a gelerek, görevi devralacağı öğrenildi. Gelecek polislerin, kentteki adalet sarayı, cezaevi, karakollar ve kontrol noktalarında güvenlik unsuru olacağı belirtilirken, polislerin mobil ekiplerle de bölgedeki hakimlerle birlikte asayiş ve huzuru da sağlayacağı kaydedildi.
 
23 Ekip Pazartesi günü görevi teslim alması beklenen polislerin, düzenlenecek bir törenle görevlerine başlaması bekleniyor.
 

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