Cerablus'ta hayat normale dönüyor

Bölgedeki askeri ve yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) desteğinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yaklaşık 6 aydır yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın toplumsal hayata olumlu yansımaları gözle görülür hale geldi.

TSK ve ÖSO tarafından DEAŞ'tan kurtarılan ve güvenliğin sağlandığı yerlerde, halkın evlerine dönerek normal yaşantılarına geçmeye başladıkları görülüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olduğu dönemde, okula gitmenin yasaklandığı, binaların zarar gördüğü ancak TSK desteğindeki ÖSO unsurlarınca Cerablus ve çevresine hakim olunmasından sonra yıkılan okulların Türkiye tarafından onarıldığı, çocukların tekrar okullara gitmeye başladıkları ifade ediliyor.

Münbiç'te zorla Kürtçe eğitim

Terör örgütü PKK/PYD hakimiyetinde bulunan ve aslında bir Arap kenti olan Münbiç'te okullarda zorla Kürtçe öğretilmeye çalışıldığını kaydeden yetkililer, Münbiç'te Arapların bundan rahatsız olduklarını ve çocuklarını eğitim amacıyla Cerablus'a getirdiklerini belirtti.

DEAŞ'ın kontrolündeyken hastane, doktor ve eczanenin olmadığı, yaralananların çaresizce ölüme terk edildiği kentte doktorların çoğunun ise korkutularak kentten kaçmaya mecbur bırakıldığı ifade ediliyor.

Bölgede elektrik ve su sıkıntısı

Bölgede, ayrıca DEAŞ terör örgütünün sadece düğün, cenaze gibi özel zamanlarda elektrik verdiği, bölge halkının bu sebeple büyük sıkıntılar çektiği de dile getiriliyor.

Ancak son dönemde Türkiye'nin destekleriyle elektrik probleminde sıkıntıların azaldığı ve sorunun çözümü için gerekenlerin Türk makamlarınca yapıldığı bildiriliyor.