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CERRAHPAŞA HASTANESİ'NDE İNTİHAR GİRİŞİMİ !

Cerrahpaşa Hastanesi'nde intihar girişimi !

İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören bir polis intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polisler, meslektaşlarını ikna etmeyi başardı.

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Psikolojik sorunları nedeniyle geldiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde başına silah dayayarak kendisini bir odaya kilitleyen polis memuru, müzakereci ekiplerce ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, hastanede muayene olduğu sırada üzerindeki silahı başına dayayan H.A'nın ikna edilmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı rehine müzakere timi görevlendirildi.

Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan hastane başhekemi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay,"Bugün 12.20 civarında hastanemiz takibinde bulunan genç bir polis arkadraşımız muayeneye geliyor. Psikiyatri servisindeki muayene sırasında hastanın durumunu çok iyi görmüyor. Hiçbir meslektaşımız ya da hemşireyi rehin alması söz konusu değildir. Odada yalnızdır. Gerek özel harekat polis arkadaşlar bu intihar girişiminde bulunan arkadaşı ikna etmeye çalışıyor. İnşallah sorunsuz şekilde vazgeçirmeye çalışacağız. Şuan da herhangi bir rehine krizi söz konusu değildir. Agustos ayında silah taşıyamaz diye rapor vermiştik, ona istinaden silahı alınmış. Silah kendi silahı değil; ama maalesef silahı var" dedi.

İKNA EDİLDİ

Kendisini odaya kilitleyen H.A, uzun uğraşlar sonucunda ikna edildi, silaha da el konuldu.

H.A, ambulansla Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan H.A'nın iki yıldır psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. Bu nedenle silahı alınan H.A'nın sivil memur pozisyonunda görevini sürdürdüğü kaydedildi.

AA
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