'CESUR VE GÜZEL' DİZİSİNDE BÜYÜK İTİRAF:

'Cesur ve Güzel' dizisinde büyük itiraf:

'Cesur ve Güzel' dizisinin yeni bölümüne, 'Cesur' ve 'Sühan’ın aşk sahneleri damgasını vuracak.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün başrolleri üstlendiği yapımda, intikamına karşı aşkını tercih eden 'Cesur', aşkını bir kez daha itiraf edecek.
 
Ay Yapım imzalı, senaristliğini Ece Yörenç’in, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği 'Cesur ve Güzel' dizisinin 9'uncu bölümünde bir günlüğüne Korludağ’dan uzaklaşan 'Cesur' ve 'Sühan' arasındaki yakınlaşma ve 'Ben sana aşık oldum' itirafı ekrana romantik sahnelerle yansıyacak.
 
Sühan’ı kurtarmak için hayatını ortaya koyup yaralandıktan sonra 'Tahsin Korludağ’ın oyunuyla tutuklanan Cesur, artık kozlarını açık açık oynayacak. Babası ve tüm şüphelerine rağmen aşık olduğu adam arasında kalan Sühan'ise Tahsin Korludağ ve Cesur arasındaki yüzleşmenin şahidi olacak.
  

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