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''CESUR VE GÜZEL''DE BEKLENMEYEN İTİRAF

''Cesur ve Güzel''de beklenmeyen itiraf

Ekranların sevilen dizisi ''Cesur ve Güzel''de beklenmeyen bir itiraf geldi.

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Star TV'de yayınlanan 'Cesur ve Güzel’ dizisinin dün akşam yayınlanan bölümüne, Cesur ve Sühan’ın, Tahsin Korludağ ile yüzleşmesi sırasında gelen itiraf damgasını vurdu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün başrolde yer aldığı ‘Cesur ve Güzel’ dizisinin 18'inci bölümünde; Cesur, Sühan ve Cesur’un babasının öldürüldüğü gecenin gizli tanığı olan Korhan, Tahsin Korludağ’ın karşısına çıktı. Korludağ, kızı Sühan’ın, Cesur’dan boşanması şartıyla tüm gerçekleri anlatacağını söyledi. Bunun üzerine Sühan, Cesur’un gerçekleri öğrenmesi için aşkını feda etti.

Tahsin Korludağ’ın her şeyi anlatacağı sırada gelen itiraf herkesi şoke etti. Korludağ’ın vurulması olayında baş şüphelilerden birine dönüşen Adalet Korludağ, savcıyı arayıp Cesur’un babasını kendisinin öldürdüğünü söyledi. 

CESUR İLE SÜHAN BOŞANIYOR MU?

Cesur’un, babasını kaçırıp uçurumun kenarını getirmesini hazmedemeyen Sühan, artık ona güvenmediğini ve boşanmak istediğini söyledi. Cesur ise Sühan’ın daha fazla yara almaması için Korludağ ile hesaplaşması bitmeden boşanmayacağını vurguladı.

Sevilen dizinin yeni bölümü 23 Mart Perşembe saat 20:00’da star TV’de ekranlara gelecek.

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