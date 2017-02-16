Cesur ve Güzel'e yeni oyuncu

Star'ın sevilen dizisi ay yapım imzalı Cesur ve Güzel'e yeni bir isim daha dahil oldu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün başrolünde oynadığı dizide artık Serdar Özer de rol alacak. Ünlü oyuncu dizide Korludağ'a yeni atanan ve Tahsin Korludağ'ın kabusu olacak yeni savcı rolünü üstlenecek. Özer son olarak Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Alper karakterine hayat vermişti. Ancak Serdar Özer büyük çıkışını Özcan Deniz ve Hatice Şendil ile başrolü paylaştığı Kaderimin Yazıldığı Gün isimli dizideki Maksut rolü ile yapmıştı.

