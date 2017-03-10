Çeteden jelibonlu savunma !

Kamuoyunda "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin ve kardeşi Nurettin Ergin'in de aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 28 sanık "silahlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık, silahla tehdit, yağma, tefecilik, özel belgede sahtecilik, suçu üstlenme ve mala zarar verme, gözaltına alınan veya tutuklunun kaçmasına imkan sağlama, suç örgütüne üye olmak, silah bulundurmak, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamalarından ayrı ayrı yargılanıyor.

Duruşmaya, suç örgütüne üye olduğu ve tefecilik yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Celil A. ile suç örgütüne üye olduğu, uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuksuz yargılanan sanık Hakan Y. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.

Hakan Y, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek hiçbir suç örgütüne üye olmadığını ileri sürdü.

Dosya kapsamında yargılanan sanıklardan Enver E. ile asker arkadaşı olduğunu ifade eden Hakan Y, başka kimseyi tanımadığını belirtti.

Hakan Y, askerden sonra Enver E. ile hiç görüşmediğini savundu.

Bakkalda Jelibon kalmamış

Mahkeme başkanının iddianameye göre örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu ticareti yapıldığı, telefon kayıtlarında "Jelibon" veya "Hint kınası" kelimeleriyle uyuşturucudan mı bahsedildiği sorusunu yanıtlayan Hakan Y, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü.

Hakan Y, diğer sanık Enver E'nin kendisinden Jelibon diye tabir edilen şekerlemelerden ve dövme işinde kullanmak üzere Hint kınası istediğini iddia etti.

Enver E'ye Jelibon ve Hint kınası göndermediğini aktaran Hakan Y, "Ben herhangi bir uyuşturucu ticareti gerçekleştirmedim. Enver dövme işiyle uğraştığı için benden İstanbul'dan Hint kınası almamı istedi. Bir de Kırklareli'nde bakkallarda Jelibon kalmadığını söyleyerek iki kutu da Jelibon istedi. Ama ben Hint kınası da Jelibon da göndermedim. Hiçbir suç örgütüne üye değilim" diye savunma yaptı.

Celil A'da savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, kendisinin suç örgütüne üye olmadığını belirtti.

Duruşmada daha sonra müşteki ve tanıklar dinlendi.

Mahkeme Başkanı İzzet Koçer, dosyadaki diğer eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı başka bir tarihe erteledi.

Olay

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince geçen yıl 'Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları" iddiasıyla Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda kamuoyunda "Karagümrük Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin'in oğlu Anıl Ergin ile 14 kişi gözaltına alınmış, gözaltındaki sanıklarla bağlantılı oldukları iddiasıyla da 14 kişi hakkında da soruşturma başlatılarak işlem yapılmıştı.

Operasyonda Nurettin Ergin polis ekiplerince girdiği kovalamaca sonucu kaçarken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 9 tabanca, tüfek, senet ve çekler ele geçirilmişti.

Diğer taraftan, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan Anıl Ergin, operasyondan bir ay önce Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak sağlık raporu için götürüldüğü hastaneden kaçmıştı.