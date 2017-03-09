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ÇEVİK KUVVET OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 5 POLİS YARALI

Çevik Kuvvet otobüsü devrildi: 5 polis yaralı

Ümraniye'de seyir halinde olan çevik kuvvet otobüsü devrildi. Kazada 5 polis hafif yaralandı.

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Ümraniye Tem Yanyol'da seyir halindeki çevik kuvvet otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 5 polis hafif yarlandı.

Kaza, Tem Yanyol Ümraniye istikameti Şerif Ali Mevkii'nde saat 18.00'da meydana geldi. İddiaya göre, Çevik Kuvvet personelini taşıyan 34 UY 5474 plakalı otobüsün frenleri boşaldı. Bunun üzerine sürücü aracı durdurmak için kaldırıma sürttü. O sırada kontrolden çıkarak elektrik direğini deviren otobüs ters dönerek devrildi. Kazada, otobüste bulunan çevik kuvvet polislerinden 5'i hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralı 5 polis ambulanslar ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polisler olay yerinde çevre güvenliği aldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen otobüs itfaiye vinci tarafından kaldırıldı. Otobüsün çekilmesiyle trafik normale döndü.

Görgü tanığı ise otobüsün frenlerinin patladığını ve sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiğini söyledi.

DHA
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