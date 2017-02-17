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ÇEVİK KUVVET TAKSİM'DEN TAŞINDI

Çevik Kuvvet Taksim'den taşındı

Taksim Meydanı'ndaki tarihi Maksem'in arkasındaki boş alana yıllardır konuşlandırılan Çevik Kuvvet Ekipleri, cami temelinin atılacak olması nedeniyle boşaltıldı

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İSTANBUL (AA) - İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayının ardından, inşa edilmesinin önünde engel kalmayan Taksim'e cami yapılması konusundaki çalışmalar hızlandı.

Caminin yapımını üstlenen hayırsever vatandaşa ait iş makineleri, beton kazıkların çatılması için çalışmalarını sürdürürken, yıllardır tarihi Maksem'in arkasındaki boş alana konuşlandırılan Çevik Kuvvet Ekiplerinin, alanı tamamıyla boşaltma faaliyetleri de sürüyor.

Çevik Kuvvet'e ait araçlar, caminin inşa edileceği yerden çıkartılarak Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yanındaki otoparkın alt tarafında hazırlanan yeni noktaya taşındı.

Çevik Kuvvet timlerinin barındığı konteynerlerin ise önümüzdeki günlerde başka bir yere nakledileceği öğrenildi.

Bu arada cami yapımını üstlenen firmanın işçileri de çalışmalarına devam ediyor. Yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek temel atma töreni için etraf iş makineleriyle temizlenirken, akşam saatlerinde ise alana çadır ve platform kurulacak.

Beyoğlu Belediyesi. temel atma törenine İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Vakfılar Genel Müdürü Adnan Erdem'in katılacağını açıklamıştı.

AA
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