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ÇEVİRMEYE TAKILINCA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Çevirmeye takılınca fotoğraf çektirdiler

Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün Kuruçeşme’de trafik kontrolüne takıldı.

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1998 model FX 355 Ferrari’siyle ilk kez görüntülenen oyuncuyla yakından ilgilenen memurlar, ayaküstü sohbet etti. 10 dakika boyunca polislerle konuşan Tatlıtuğ, otomobilinden inerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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