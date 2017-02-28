Çevirmeye takılınca fotoğraf çektirdiler

1998 model FX 355 Ferrari’siyle ilk kez görüntülenen oyuncuyla yakından ilgilenen memurlar, ayaküstü sohbet etti. 10 dakika boyunca polislerle konuşan Tatlıtuğ, otomobilinden inerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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