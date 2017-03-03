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CEYLAN TİMUROĞLU CİNAYETİNİN KİLİT İSMİ KONUŞTU

Ceylan Timuroğlu cinayetinin kilit ismi konuştu

İstanbul'da kız kardeşi Ceylan Timiroğlu'nu öldüren Erhan Timuroğlu'nun yakın arkadaşı ve genç kızın sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs konuştu.

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İstanbul’da kız kardeşi Ceylan Timuroğlu’nu (24) öldüren Danıştay saldırısı sanığı Erhan Timuroğlu’nun yakın arkadaşı olan ve genç kızın sevgilisi olduğu öne sürülen Bekir Teker, “Ceylan benim bacımdı. O gece Kalamış’taydım. Geç saatte Erhan arayıp ‘Kötü bir şey yaptım, buluşalım’ dedi. Ama buluşamadık” diye konuştu.

Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, Ataşehir’de ağabeyi Erhan Timuroğlu tarafından uykudan kaldırılıp öldürülen Ceylan Timuroğlu (24) ile ilgili haberlerde adı geçen ve genç kızın sevgilisi olduğu öne sürülen Bekir Teker, ortaya çıktı. Önceki gün akşam saatlerinde polise giderek ifade verdiği öğrenilen işadamı Teker, hakkındaki iddiaları yanıtladı.

Teker, Ceylan’la ilişkisi olmadığını, o gece Erhan Timuroğlu’nun kendisini aradığını söyledi. İşadamı Teker, Ceylan’ın sinemaya 4 kız arkadaşıyla gittiğini de kaydetti.

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‘O GECE KALAMIŞ’TAYDIM’

Olay gecesi Kadıköy Kalamış’ta, 7 Mart’ta yapılacak ödül töreni öncesinde gerçekleşen bir toplantıda olduğunu ifade eden Teker, “Bu törende yılın işadamı ve turizm sektörüyle ilgili de ödül alacağım. Olay gecesi bu ödül töreni için basına dağıtılacak olan fotoğraf ve video çekimi vardı. Kalamış’ta bulunuyordum. O gün 16.00’da Kalamış’a gittim, 02.00 sıralarında döndüm” diye konuştu.

Erhan Timuroğlu’nun yakın arkadaşı olduğunu, ailesini de tanıdığını kaydeden Teker, “Olayın olduğu akşam beni telefonla aradı. ‘Çok kötüyüm. Ben kötü bir şey yaptım. Madenler’de buluşalım’ dedi. Ancak daha sonra aradım, görüşemedik. Telefonu kapalıydı. Kendisine ulaşamadım” dedi.

Kendisinin isminin verilerek olayın içine neden çekildiğini bilmediğini söyleyen Teker, “Ceylan’ın Erhan tarafından öldürüldüğünü öğrenince şok geçirdim. Böyle bir şeye inanamadım. Ceylan benim bacımdı. Onun ötesinde bir sevgili olayı yok” ifadesini kullandı.

AĞABEY ARANIYOR

Ceylan’ın erkek arkadaşıyla sinemaya gittiği için öldürüldüğünün yazıldığını dile getiren Teker, “O olayı öğrendim. Ceylan 4 kız arkadaşıyla sinemaya gitmiş. Hatta gittikleri film de Recep İvedik” diye konuştu.

Kız kardeşini öldürüp kaçan Danıştay saldırısı sanıklarından Erhan Timuroğlu ise polis tarafından her yerde aranıyor.

Polis, 2 gün içinde Timuroğlu’nun bulunabileceği 20 adrese baskın düzenledi ancak katil zanlısının izine rastlanmadı.

Öte yandan, olay gecesi Erhan Timuroğlu’na kapıyı açan anne Şefika Timuroğlu’nun da yakınlarına, “Keşke kapıyı açmasaydım. O gece çok yalvardık yapmaması için” dediği öğrenildi.

Ağabeyinin katlettiği Ceylan Timuroğlu, önceki gün gözlerden ırak bir şekilde sessizce son yolculuğuna uğurlandı.

Habertürk
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