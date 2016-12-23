Çeyrek biletler tükeniyor

60 milyon TL’lik yılbaşı özel çekilişine 8 gün kalırken, biletlerin yüzde 85’e yakını tükendi. Çeyrek biletteki satış oranı yüzde 86, tam biletteki satış oranı ise yüzde 80’lerde. Vatandaşlar, “Ya bana çıkarsa” umuduyla Nimet Abla’nın İstanbul Sirkeci’deki gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.Gişe yetkilileri, aralık ayı başında satışa çıkan piyango biletlerinin yüzde 70’sinin bittiğini açıkladı. Satılan biletlerin yüzde 70’i çeyrek, yüzde 20’si yarım, kalan yüzde 10’u ise tam bilet...

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 60 milyon TL olurken, yılbaşı özel çekilişinde toplam 2 milyon 950 bin 266 adet ikramiye dağıtılacak. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı, 348 milyon 180 bin TL olacak. Yılbaşı özel çekilişi için 10 milyon numara üzerinden 35 milyon civarında bilet bastırıldı. Büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları, Milli PiyangoBayileri Esnaf Odaları’ndan gelen öneri ve talepler de göz önüne alınarak belirlendi. Bu kapsamda, geçen yıl 55 milyon TL olan büyük ikramiye 60 milyon TL’ye çıkarıldı.

ŞANS 10 MİLYONDA 1

Vatandaşlar şanslı bayilere yöneliyor ancak Milli Piyango İdaresi’nin tespitlerine göre, büyük ikramiyenin her bilete isabet etme olasılığı aynı. Ancak, yerleşim birimleri ile bayilerce satılan bilet adedi büyük ikramiyenin o yerleşim birimine ya da bayiye isabet etme olasılığını etkiliyor. Satılan bilet sayısına göre değişmekle birlikte, normal dönemde bir çekilişte büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 600 binde 1 iken, 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyonda 1 olarak hesaplanıyor.