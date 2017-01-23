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ÇEYREK GRAM ALTIN KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR !

Çeyrek gram altın kapış kapış gidiyor !

Yükselen altın fiyatlarının ardından vatandaşın yeni gözdesi ''çeyrek gram'' oldu.

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Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, her geçen gün fiyatların yükselmesi nedeniyle 30 ila 35 lira arasında değişen "çeyrek gram" altının halkın yeni gözdesi olduğunu söyledi.

Altın fiyatlarının rekor kırmasıyla alım gücü azalanlar, önce gram altına daha sonra yarım gram altına yöneldi. Ancak altındaki artış ivmesi hız kaybetmeyince, bu kez "çeyrek gram" altın halkın yeni gözdesi oldu. Düğün merasimleri ve sünnet törenlerinin vazgeçilmezi olan çeyrek altın da giderek küçülerek yerini fiyatı 30 ila 35 lira arasında değişen "çeyrek gram" altına bırakmaya başladı. Çeyrek altının 245 lira, gram altının 145 lira ve yarım gram altının 70 liraya yükselmesinin ardından piyasalarda 35 liradan satılan çeyrek gram altının vatandaşlardan rağbet gördüğünü belirten Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Timur Ay, şöyle dedi:

Çeyrek gram altın kapış kapış gidiyor !

"Altın fiyatları günümüzde özellikle dünyadaki gelişmelere karşı korkunç derecede yüksek vaziyette. Biraz daha yükselecekmiş gibi duruyor. ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte, piyasaların seyri aşağıya doğru seyri gidecek gibi. Altın fiyatlarıyla ilgili gelişmeler önümüzdeki hafta çok belirleyici olacak gibi duruyor. Altının şuanda en yüksek fiyatta olması, daha çok arzı küçük altına doğru yöneltiyor. Büyük altınların talebi biraz azaldı. Ona istinaden de gram altınlar revaçta. 1 gram, yarım gram ve özellikle çeyrek gram yapıldı. Çeyrek grama olan talep genelde düğün tarzı hediyelerde götürülebilecek bir argüman, seçenek olarak tüketicinin önüne geldi. Altındaki yükseliş trendi daha yukarılara giderse, küçük altından da uzaklaşıp, gram altınların daha çok tercih edilecek noktada olacağı gözüküyor. Çeyrek altın şuanda 245 lira, gram altın 145 lira, yarım gram altın 70-75 lira bandında, çeyrek gram altın ise 30 ile 35 lira bandında. Altın fiyatları her geçen gün yükseldikçe özellikle bu tip gramaj altınlara yansıması da etkili oluyor."

Çeyrek gram altın kapış kapış gidiyor !

DHA
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