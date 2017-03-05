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CEZAEVİ FİRARİSİ 7 SAAT SONRA YAKALANDI !

Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !

Muğla'da yattığı cezaevinden gece yarısı firar eden 32 yaşındaki Serdal Dal 7 saat sonra yakalandı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesi çarşı merkezindeki, hırsızlık suçundan yattığı A Tipi cezaevinden bu gece yarısı firar eden 32 yaşındaki Serdal Dal, 7 saat sonra jandarma tarafından yakalandı.

Çarşı Mahallesi, Cevat Şakir Caddesi'ndeki Bodrum A Tipi cezaevi'nden bugün saat 01.00 sıralarında, hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay cezası bulunan hükümlü Serdal Dal, firar ettiği belirlendi. Evli, bir çocuk babası olan firari Dal'ın nasıl firar ettiği cezaevi yönetimi ve savcılık tarafından araştırılırken, polis ve Jandarma ekipleri MOBESE kayıtları inceleyip, Dal'ın yakınlarının telefonlarını dinlemeye aldı. Teknik takip sonucu Dal'ın Bodrum'dan Otomobille Milas yönüne seyir halinde olduğu tespit edildi. Dal, firar etmesinden 7 saat sonra Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi yakınlarında, kulladığı otomobil jandarma tarafından durdurularak yakalandı. Dal'ın, tekrar cezaevine götürülürken, kendisini yakalayan jandarmalara "Görülecek bir hesabım vardı onun için cezaevinden kaçtım.

Tekrar gelip, cezamı çekecektim. Ama bu hesap konusunda kimseye bir şey söylemem" dediği öğrenildi.

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