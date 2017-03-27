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CEZAEVİNDE BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Cezaevinde birbirlerine girdiler

ByLock’tan iletişim kuran FETÖ üyeleri, cezaevinde birbirine girdi.

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Orduya sızan FETÖ'cü teröristler, gizli iletişim programı ByLock üzerinden haberleşerek ihanet planını yaptı. 15 Temmuz gecesi de darbeye kalkışıp milletin kanını akıttı.
 
İşte o alçaklar devletten bir bir ayıklandı. Bazıları yurt dışına kaçtı. Çoğu tutuklanıp hapse atıldı. Adalete hesap vermeye başladı. Ağır cezaları görenler ise birbirini suçladı.
 
Bu çatlak Ankara'da had safhaya ulaştı. TSK ile ilişiği kesilen alt rütbeli askerler, isyan bayrağını açtı. Polatlı Topçu Tugayı'nın eski komutanı Murat Aygün ile yardımcısına saldırdı.
 
Cezaevi aracında harekete geçen sanıklar, kravatlarını sıkıp iki eski komutanı boğmaya çalıştı. Jandarma, ayakkabı bağcığından sonra darbecilerin kravat takmasını da yasakladı.
 
Darbeci eski Tuğgeneral Murat Aygün, takım elbise giyip kravat taktı. Adaleti yanıltmaya kalktı. Böylece "İyi hal" indirimi almayı amaçladı. Fakat kurnazlığı işe yaramadı.
 

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