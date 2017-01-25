CEZAEVİNDE "FETÖ'DEN KONUŞMAYIN" BASKISI

Cezaevinde "FETÖ'den konuşmayın" baskısı

Tokat'ta FETÖ soruşturmasında itirafçı olarak ifade veren kişilere "FETÖ'den konuşmayın" baskısı yapıldığı ortaya çıktı.

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Tokat'ta, (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümleri  kapsamında itirafçı olarak ifade veren İ.K, cezaevinde kendilerine konuşmamaları  konusunda baskı yapıldığını belirterek, "Cezaevinde kaldığım bazı kişiler 'Bu  devran dönecek, sizler dışarı çıkacaksınız. Yeniden görevlerinize döneceksiniz.  Konuşup birbirinizi satmayın. Biraz sabırlı olun, yakında bitecek' diye söylüyorlardı." itirafında bulundu.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik  soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz ağustos ayında tutuklanan İ.K, etkin  pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu.

İtirafçı olarak ifade veren İ.K, örgütün yapılanması ve bu konuda  bildiklerini savcılığa anlattı. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunduğunu dile  getiren İ.K, "Ben 'FETÖ' adlı terör örgütüne üyeydim. Cezaevinde kaldığım bazı  kişiler 'Bu devran dönecek, sizler dışarı çıkacaksınız. Yeniden görevlerinize  döneceksiniz. Konuşup birbirinizi satmayın. Biraz sabırlı olun, yakında bitecek'  diye söylüyorlardı." dedi.

Örgütle ilgili bilgiler veren İ.K, "Beni sohbete çağıran, telefonuma  ByLock yüklenmesine sebep olan şahsın cezaevinde olmadığını öğrenince örgüt  tarafından kandırıldığımı hissettim. Eşim bildiklerini anlattı, serbest kaldı.  Ben de pişman oldum artık bu örgütle bağımı kopardım. Şu an FETÖ'den tutuklu  birçok kimse ifade vermek istiyor, fakat ifade vereceği şahıslardan çekindiği  için anlatamıyorlar." ifadesini kullandı.

AA
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