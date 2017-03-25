Cezaevinde yangın çıktı, 3 çocuk hastaneye kaldırıldı

Merkez Sarıçam İlçesi’ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampusu’nda bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Başka bir koğuşa nakledilen arkadaşlarının geri gönderilmesini isteyen çocukların yatakları ateşe vermesiyle çıkan yangına görevliler müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 çocuk ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Aynı cezaevinde 18 Ocak’ta çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta çıkan yangında 17 yaşındaki Muhammet Erdoğan ile 17 yaşındaki Ferhat Kaya hayatını kaybetmişti. Kaya’nın organları ise ailesi tarafından bağışlanmıştı.