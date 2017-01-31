YEREL HABERLER
Ağrı Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

CEZAEVİNE BOMBALI SALDIRI !

Cezaevine bombalı saldırı !

Ağrı'da cezaevine duvarının önünde el yaımı patlayıcı patladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı. Patlayıcının cezaevi duvarının önünde infilak etmesiyle saldırıda yaralanan olmazken çevredeki binaların camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay bugün saat 19.30 sıralarında 1 No'lu Iğdır Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğubayazıt A2 Tipi Kapalı Cezaevi'ne otomobille gelen saldırgan ya da saldırganlar, cezaevine el yapımı patlayıcı attı.

Patlayıcı, cezaevi duvarının önünde infilak etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki binaların camları kırıldı.

Patlayıcının atıldığı otomobil hızla uzaklaşırken, polis bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.

Cezaevine bombalı saldırı !

Cezaevine bombalı saldırı !

DHA
224
Din öğretmenine soruşturma açıldıDin öğretmenine soruşturma açıldı
MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı görevden alındıMHP Gölbaşı İlçe Teşkilatı görevden alındı
İzdivaçta itiraf: ''Hanife'ye aşık değilim''İzdivaçta itiraf: ''Hanife'ye aşık değilim''
''Esad komada'' iddiasında ses kaydı yayınlandı''Esad komada'' iddiasında ses kaydı yayınlandı
Ünlü çift boşanıyor !Ünlü çift boşanıyor !
Kardak ziyaretinde dikkat çeken isimKardak ziyaretinde dikkat çeken isim
Kadir Topbaş 15 Temmuz'da ABD'den neden dönmedi ?Kadir Topbaş 15 Temmuz'da ABD'den neden dönmedi ?
''Darbeden 6 ay önce Gülen'le görüştük''''Darbeden 6 ay önce Gülen'le görüştük''
CHP yöneticisi gözaltına alındıCHP yöneticisi gözaltına alındı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS