Cezaevlerinde fotoğraf çekimi yasaklandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin gelen ziyaretçileriyle fotoğraf çektirmesini “örgütsel propagandaya imkân verilmemesi” ve “toplumsal hassasiyet” gibi gerekçelerle kısıtlanabileceğine karar verdi. Adalet Bakanı Bozdağ, Ceza İnfaz kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler konulu 45/1 No.lu Genelge’de değişiklik yaptı. Genelgenin, diğer işlemler başlıklı 5. bölümünün 8. maddesine iki yeni fıkra eklendi.

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göe hükümlü ve tutukluların; kendi oda veya koğuşunda beraber kaldıkları arkadaşlarıyla veya açık görüş günlerinde ziyarete gelen yakınlarıyla, idarece belirlenen yerlerde ve bedelleri kendileri tarafından karşılanmak koşuluyla fotoğraf çektirebileceği belirtilen genelgede, fotoğraf çekiminin, müdürü ve fotoğrafçılık işkolu bulunan ceza infaz kurumlarında sadece fotoğrafçılık işkolunca yerine getirileceği, dışarıdan fotoğrafçı temini yoluna gidilemeyeceği kaydedildi.

Genelgede, müdürü bulunmayan kurumlardaki fotoğraf çekimlerinin dışarıdan temin edilen fotoğrafçı tarafından gerçekleştirilebileceği düzenlendi. Bozdağ imzalı, 20 Aralık 2016 tarihli genelgede, fotoğraf çekimine yönelik şu sınırlama getirildi:

“Ancak, kurum düzeni, kişi ve kurum güvenliği, örgütsel amaç, iletişim ve propagandaya imkân verilmemesi, devam eden soruşturmaların aksamaması (Bu çerçevede adli soruşturmaları yürüten savcılardan görüş alınabileceği) ve toplumsal hassasiyet ve beklentiler dikkate alınarak, bu olgulardan bir veya birkaçının olduğuna dair İdare ve Gözlem Kurulu üyelerinde bir kanaat oluşması durumunda, tüm kurumda veya bazı örgütler ve kişiler yönünden fotoğraf çekimi kısıtlanabilir.”



Genelgede, bu kuralların oda ve koğuşlara asılarak hükümlü ve tutuklulara duyurulması, aksine davrananlar hakkında kanuni işlem yapılması istendi.