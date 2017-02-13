Cezavinden izin alıp çıktı, eşini öldürdü !

İzmir'in Seferihisar İlçesi’nde, hükümlü bulunduğu cezaevinden izinli çıkıp, boşanma davası açan eşi 23 yaşındaki Simge A.’ı pompalı tüfekle öldüren, yanında bulunan arkadaşı Hakan Ç.’yı da yaralayan Kadir A. hakkında biri ağırlaştırılmış, iki kez ömür boyu hapis cezası istendi. Kadir A.'ın, cinayetten önce Facebook'a girerek kendisini cezaevindeymiş gibi gösterdiği ortaya çıktı.

Olay, geçen 25 Nisan 2016 tarihinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Simge A., Ağustos 2015’te, ailesinin karşı çıkmasına rağmen Kadir A.’la ikinci evliliğini yaptı. Ancak Simge A.’ın hayatı, bu evliliğinin ilk günlerinden itibaren gördüğü şiddet nedeniyle kabusa döndü. Bu süreçte karnından bıçaklanan Simge A., korktuğu için şikayetçi olamadı. Sibel A.’ın, boşanma davası açtığı ve şikayette bulunduğu eşi için mahkeme, uzaklaştırma cezası verdi, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilince de tutukladı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, ÖLDÜRDÜ

Evini ayıran Simge A.’ın eşi Kadir A., hapis yattığı İzmir Aliağa’daki Şakran Cezaevi’nden izinli çıktı. Seferihisar’a gelen Kadir A., eşinin Hakan Çakırca ile birlikte olduğu bilgisini aldı.



FACEBOOK'A GİRİP, CEZAEVİNDEYMİŞ GİBİ YAPTI



Bunun üzerine plan yapan Kadir A., eşi ve sevgilisinin, izinli çıktığını anlamamaları için sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan Şakran Cezaevindeymiş gibi paylaşım yapıp, onların rahat davranmalarını sağladı. Hakan Ç., motosikleti ile Simge A.’ı evine bıraktı.



AĞACIN ARKASINA GEÇİP PUSU KURDU



Evin önünde sohbet eden ikiliye, ağaç arkasında pusu kuran Kadir A., pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Simge Alay, olay yerinde yaşamını yitirirdi, ayağından yaralanan Hakan Ç., hastaneye kaldırıldı.

Jandarmanın takibi sonucu Kadir A.olaydan yaklaşık 4 ay sonra 22 Ağustos’ta yakalandı. Cumhuriyet Savcısı Özlem Eğridere, Kadir A., hakkında ’tasarlayarak eşini kasten öldürme’ ve ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından biri ağırlaştırılmış 2 kez ömür boyu hapis cezesi istedi.

Sanığa yardım ettikleri iddiasıyla da tutuksuz sanıklar Münir B., Faruk Ş., Üzeyir K., Aykan K. ve Miyase D. hakkında da ’suçluyu kayırma’ suçundan 5’er yıla kadar hapis cezası istendi. Dava 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak.