Chia tohumu faydaları ve zararları

Mutfakta oldukça fazla bir kullanım alanı vardır. Çünkü tüketilmesi çok kolaydır. Bu kolaylıkla beraber Çiya tohumu hem besleyici hem de sağlık açısından faydalı bir besindir. Yemeklere veya içeceklere karıştırılarak kullanılır. Bu sayede de kişiler asla damak zevklerinden ödün vermezler. Karıştırılarak kullanılması aynı zamanda tüketim kolaylığı sağlar. Keskin bir tat oluşmamış olur. Bu sayede de hem yemekler zenginleşir hem de Çiya tohumunun olumlu etkileri oluşur. orjinal chia Türkiye resmi satış sitemiz üzerinden faturalı olarak chia tohumu sipariş verebilirsiniz.

Çiya Tohumun Faydaları Nelerdir?

Chia tohumu, esansiyel yağ asidi bakımından zengin bir besindir. Bu sayede Çiya tohumu, yüksek tansiyonun düşmesinde fayda sağlamaktadır. Aynı zamanda yine zengin yağ asitleri sayesinde kalp-damar sağlığı üzerinde olumlu ve iyileştirici etkileri bulunmaktadır. Bu faydaların yanı sıra Çiya tohumu, kan şekerini düzenlemede de yardımcıdır. Sağlığa direk fayda sağlayan özelliklerinin yanı sıra zayıflamaya ve metabolizmanın hızlanmasına da kattığı faydalar vardır. Chia tohumu, metabolizmayı hızlandırmakta ve yağ yakımını kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda lifli bir besin olduğu için kişileri tok tutmaktadır. Tokluk hissinin uzun sürmesini sağlayan özelliği sayesinde de kişilerde de alına kalori miktarı azalmaktadır. Düzenli beslenme ve egzersiz işbirliğine ilave edilecek Çiya tohumu tüketimi, zayıflamaya ciddi katkılar sağlamaktadır. Antioksidanlar yönünden de zengin olan Çiya tohumu saç ve cilt bakımında da olumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. chia tohumu ile zayıflayanların yorumları genel itibariyle olumlu yöndedir. Sayısız faydası olan Çiya tohumun yan etki sağladığı durumlar da olabilmektedir. Bu durumlar genel hatları ile şunlardır:

Prostat kanseri oluşumuna neden olabilir.

Alerji ve bağımlılık yapma ihtimali vardır.

Bazı ilaçlarla kullanılırsa etkileşim olmasına neden olabilir.

Hamilelerde yan etkilere neden olabilir.

Şişkinlik ve gaz problemi yapabilir.

Chia tohumu kullanımı

Çiya tohumunun tüketimi sınırlı olmalıdır. Aksi halde fayda yerine zarar görülebilir. Çiya tohumunun en bilindik yan etkisi gaz ve şişkinliktir. Sınırlı tutulan bir tüketimle bu sorunu engellemek mümkündür. Bunun yanı sıra hamile bayanlar Çiya tohumunu tüketmekten kaçınmalıdırlar. Bilinen kesin bir etkisi olmasa da hamilelikte ve emzirme sürecinde Çiya tohumu kullanımı önerilmemektedir. chia içindekiler tamamen doğal chia bitkisi tohumundan oluşmaktadır. Çiya tohumu içeriğindeki yüksek asitler nedeni ile prostat kanserine neden olabilir. Ayrıca bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara da neden olabilmektedir. Bu nedenle tüketiminde doktordan yardım almak ve alerji olup olmadığını gözlemlemek gerekmektedir. Alerji durumu olan kişiler, Çiya tohumu tüketmemelidir. Çiya tohumları, diyabet ve tansiyon ilaçları kullanan kişiler tarafından tüketilmemelidir. Başka ilaç kullanımlarında da uzmandan bilgi alınarak kullanım sağlanması gerekmektedir. Ayrıca Çiya tohumu tüketmek bağımlılık yapabilmektedir. Bu nedenle belli aralıklarla ve küçük miktarlarda tüketim yapmak, en doğru olan tüketim şeklidir. Aksi halde büyük miktarlarda ve sıklıkla tüketilen Çiya tohumları, bağımlılık riskini ortaya çıkarabilmektedir.