CHİCAGO'DA '15 TEMMUZ MİLLİ İRADENİN YÜKSELİŞİ SERGİSİ' AÇILDI

Chicago'da '15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi Sergisi' açıldı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan AA fotoğraflarından oluşan sergi, ABD'nin Chigaco kentinde MAS-ICNA Kongresi etkinlikleri kapsamında izlenime sunuldu.

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Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ile Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından düzenlenen kongre kapsamında hazırlanan serginin açılışını, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay yaptı.

"O anların böyle güzel bir şekilde sergileniyor olması çok önemli"

Açılışın ardından sergiyi gezen Sümeyye Erdoğan Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da "çok hain bir darbe girişimi" yaşandığını ifade ederek, "Anadolu Ajansının bu gibi sergilerle o gecenin, o yoğun duygularımıza hitap eden anlarını böyle güzel bir şekilde sergiliyor olması çok önemli." dedi.

Özellikle ABD'de Müslümanların en büyük katılımı gösterdiği toplantılardan birinde AA'nın bu fotoğrafları sergilemesi ve Türkiye'de yaşanan darbe girişimini bütün dünyaya duyurmasının önemine dikkati çeken Bayraktar, Türk halkının demokrasiye sahip çıkmasının diğer Müslüman toplumlara örnek olduğunu söyledi.

"Maalesef çifte standart içinde bir tutum görüyoruz"

Bayraktar, "15 Temmuz'daki kahramanlıktan sonra Türkiye insanlarına olan hayranlığın arttığını düşünüyorum. Türklerin ne kadar kahraman olduğu, demokrasilerine nasıl sahip çıktıklarını bütün dünyanın ve özellikle Müslüman dünyanın daha iyi anladığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özellikle Batılı ülkelerin darbe girişimine ilişkin tutumunu eleştiren Bayraktar, "Maalesef çok çifte standart içinde bir tutum görüyoruz ABD ve Batılı ülkelerden, Türkiye'de sahnelenen darbe girişimine karşı. Maalesef demokrasiyi en iyi şekilde savunması beklenecek ülkelerin, ne yazık ki durum birçok Müslüman ülkeye gelince bunu yapmadıklarını görüyoruz. Bu da çok acı bir şey tabii ki." diye konuştu.

Bayraktar, Müslüman toplumlara da birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Chicago'daki McCormick Kongre Merkezi'nde yarına kadar açık kalacak sergide, 30 civarında fotoğrafa yer veriliyor.

AA
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