''CHP birden kuzu gibi oldu''

Başbakan Binali Yıldırım, "Çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması, ülkeleri için gurur duyması bize yeter. Kayıp yıllar devam etsin istemiyoruz. Bu ülke bir uçtan bir uca imar ettik. 15 yıl bunun ispatıdır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

"CHP BİRDEN BİRE KUZU GİBİ OLDU"

Bizim kitabımızda şartlar ne olursa olsun yola devam var. Demokrasinin ayaklar altına alındığı bu dönemde bu hareket insani değerleri savunmak için var. 15 Temmuz'da bizim rotamızı aziz Türk milleti belirledi.AK Parti Türkiye'nin birliğinin teminatıdır. Sizler de demokrasinin öncü kahramanlarısınız. Türkiye'ye umut olan AK Parti hareketinin bir neferi olarak bu hepimizin hakkı. Tarihi bir değişimin arefesindeyiz. Anayasa değişikliği ile yeni bir döneme giriyoruz. Milletin verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var ama ana muhalefet buna yanaşmadı. Bunlar hiçbir zaman millete güvenerek yol yürümemiştir. Bu yüzden vesayetlerden, dayatmalardan kendine iş çıkarma arayışında olmuşlardır. Biz bu teklifi MHP ile birlikte yaptık meclise getirdik. Meclis'te kıyamet kopardılar. Milletin önüne getirmek için gereken oylama yapıldı ve değişiklik teklifi kabul edildi. Şimdi söz de karar da milletin. Son sözü millet söyleyecek. Meclis'ten geçti onaylandı, CHP birden bire kuzu gibi oldu. Sanki o meclisi birbirine katan o CHP yok yepyeni bir kılığa girerek aklı sıra milleti kandıracaklar. Millet sizi iyi bilir, ellerinde sizin kabarık siciliniz var.

"HAYIR DİYE DİYE BUGÜNLERE GELDİLER"

Dün akşam çıkmış yine diyor ki 18 yaşa seçilme hakkı veriliyor, ne gereği var diyor. Bu genlere oy verin diyorsunuz ama siz seçilemezsiniz diyorsunuz. Amacı gençlere alan aççmak değil amacı gençler üzerinden istismar yapmak. 18 yaşındaki çocuklarınızı seçerek, kıyak emeklilik sağlayacaksınız, askerlik yaptırmayacaksınız diyor. Bir vekilin emekli olması için milletvekilliği bittikten sonra en az 23 sene prim ödemesi lazım, 65 yaşına kadar beklemesi lazım. Milletin gözüne baka baka ustalıkla yalan söylüyor. Hayır diye diye bugünlere geldiler, ne kadar güzel iş varsa hayır dediler. Yine hayır diyorlar ama milletimiz bunlara her seferinde gereken dersi verdi. Milletimiz bunlara gereken cevabı 16 Nisan'da vermeye var mısınız?

"BİZİM MİLLETİMİZ BASİRETLİDİR"

Yapılan değişiklik 2007'de alınan kararın geri kalan kısmını tamamlamaktır. Seçilmiş Cumhurbaşkanı var yetkileri var ama sorumluluğu yok. Asıl yanlış bu. Yeni sistem hem yetki hem sorumluluk veriyor. Bizim getirdiğimiz değişiklikle Cumhurbaşkanı kullandığı yetkilerden sorumlu. Mevcut sistemde sadece vatana ihanetten hakkında soruşturma başlatılabiliyor. Sistem değişikliği ile Cumhurbaşkanı hakkında her konuda suç isnadı bulunabiliyor ve meclisin bunu karar bağlaması da daha kolay. Yeni sistemde üçte 2 yani yüzde 66 ile kabul edilebiliyor. Soruşturulması, yargılanması kolaylaşıyor. Bu mu demokrasi, mevcut sistem mi demokrasi? Ortaya koydukları bilgi kirliliğini yok edeceğiz. Bizim milletimiz basiretlidir.

AYRINTILAR GELECEK…