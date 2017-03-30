CHP İş Bankası temsilcilerini belirledi

CHP, İş Bankası'na eski milletvekilleri Rahmi Aşkın Türeli ve Müslim Sarı, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ile Özcal Korkmaz temsil etmesi için bildirdi.

İş Bankası 1924 yılında Atatürk’ün tâlimatıyla kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetmeden iki ay önce, 5 Eylül 1938’de kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamede sahip olduğu hisse senetlerinin mülkiyeti ve yönetimini CHP’ye bıraktığını belirtmişti. Buna göre CHP, İş Bankası’nda Atatürk’e ait hisselerin yüzde 28.09’unun mülkiyet ve yönetim hakkına sahip.

MURAT KARAYALÇIN KİMDİR?

Murat Karayalçın Samsun'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden 1968 yılında mezun oldu.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) uzman yardımcısı ve uzman olarak çalıştı. 1978-1979 yıllarında Köy İşleri Bakanlığında Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü. Batıkent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği'nin (Kent-Koop) kurucuları arasında yer alan Karayalçın, Kent-Koop'ta sırasıyla mali sekreterlik, genel sekreterlik ve 1981'den 1991 yılına kadar da Genel Başkanlık görevlerini üstlendi.

Karayalçın, 1986-1987 yılları arasında Uluslararası İskan Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği, kurulduğu tarih olan 1988 yılından 1993 yılı Eylül ayına kadar olan Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği'nin Genel Başkanlığı görevlerini sürdürdü. Ankara şehir yerleşiminin rahatlamasını sağlamak amacıyla öncülüğünü yaptığı uydukent projesi "Batıkent" olarak hayata geçti.

Karayalçın, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den (SHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini SHP'nin 11 Eylül 1993'te yapılan 4. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilmesine kadar sürdürdü. Genel başkanlığa seçilmesiyle, DYP-SHP Koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı, Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakanı (1994-1995) olarak görev yaptı. Şubat 1995'te SHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile birleşmesinden sonra genel başkanlıktan ayrıldı. 9-10 Eylül 1995 tarihlerinde yapılan CHP 27. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa adaylığını koydu, ancak Deniz Baykal'a karşı kaybetti. 1995 genel seçimlerinde CHP listesinden Samsun Milletvekili seçildi.

2001 yılında CHP'den istifa etti ve Fikri Sağlar ile birlikte solda yeni bir oluşum için yola koyuldu, solda ittifak hareketi ile geniş tabanlı bir parti oluşturulmaya çalışıldı. Mayıs 2002'de Sosyaldemokrat Halk Partisi adında yeni bir parti kurdu. 2004 Yerel Seçimleri'nde Sosyaldemokrat Halk Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tekrar aday oldu ancak kazanamadı.

2009 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldu; ancak seçimleri kazanamadı. 2012-14 arasında CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı.

17 Aralık 2014 tarihinde CHP İstanbul il başkanlığına atandı. Bu görevi Aralık 2015'e kadar devam ettirdi.

Neşe Karayalçın ile evli olup, bir erkek çocuk babasıdır.

MÜSLİM SARI KİMDİR?

Müslim Sarı, 24 Mayıs 1974'te İstanbul Kadıköy'de doğdu.

Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünde Siyaset Bilimi Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimi devam etmektedir. 1999 yılında TC Merkez Bankasında göreve başladı. 2004 yılında "Dış Borç Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları Başlıklı" tezini vererek uzmanlığa atandı.

Müslim Sarı, CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekilliğini yaptı.

RAHMİ AŞKIN TÜRELİ KİMDİR?

Rahmi Aşkın Türeli 1963 yılında Merzifon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini babasının memuriyeti nedeniyle ülkenin değişik kentlerinde tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü 1987 yılında bitirdi.

1993 yılında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. “Potansiyel Üretimin Hesaplanma Yöntemleri ve Türkiye Üzerine Bir Çalışma” konulu uzmanlık tezinin kabulü ile 1997 yılında Planlama Uzmanlığına atandı.

Yüksek Lisansını 1998-2000 yılları arasında ABD’de University of Southern California (Güney Kaliforniya Üniversitesi) Ekonomi Bölümünde tamamladı.

2011 yılına kadar Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğünde Planlama Uzmanı olarak görev yaptı.

DPT’de Türkiye ekonomisindeki kısa-orta dönemli gelişmelerin izlenmesi ve analizi, orta vadeli programların ve yıllık programların hazırlanması, Türkiye ekonomisinin makroekonomik dengelerinin oluşturulması konularında görev aldı.

2002-2010 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ekonomi dersleri verdi.

2011 yılında CHP İzmir Milletvekili seçildi ve 2015 yılına kadar TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği ile Komisyonun CHP Grubu Sözcülüğü görevlerinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin makroekonomik dengeleri, kriz, sanayileşme, tarım, işsizlik ve yoksulluk konularında yapılmış çalışmaları ve yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezinde II. Başkanlık ve Onur Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Mülkiyeliler Birliği bünyesindeki Mülkiye Araştırma Merkezi’nin (MAR) Kurucu Başkanlığını yaptı.

İngilizce bilen Türeli, evli ve 1 çocuk babasıdır.

ÖZCAL KORKMAZ KİMDİR?

Özcal Korkmaz 1945 Aydın doğumludur.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur.

Milli Prodüktivite Merkezinde bir süre çalıştıktan sonra Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcılığı, Hesap Uzmanlığı, Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş; bilahare Ankara Defterdar Yardımcılığı, Ankara Defterdarlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri ifa etmiştir.

Hesap Uzmanlığı görevi sırasında F. Almanya'da bir yıl süreyle etüt ve incelemelerde bulunmuştur.

Kamudan emekli olduktan sonra bir dönem Hesap Uzmanları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

1994 yılından bu yana bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavir olarak faaliyette bulunmaktadır.