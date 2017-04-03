CHP Milletvekili hakkında şok soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Diyelim ki "evet" çıktı kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya gideriz. Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın" sözleri hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk Arenası programında konuşan CHP Konya Milletvekili Bozkurt'un, "Diyelim ki "evet" çıktı, kimse heveslenmesin. Biz yine Samsun'dan başlarız, Amasya'ya gideriz, Sivas'a gideriz, Ankara'ya geliriz. Buradan İnönü'ye Sakarya'ya Dumlupınar'a... Ulan sizi İzmir'e kadar kovalamazsak anamızdan emdiğimiz süt helal olmasın. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz" şeklindeki sözleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlattı.

KILIÇDAROĞLU: BU TÜR SÖZLERİ TASVİP ETMİYORUZ

İstanbul’da TV yöneticilerini kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında soruşturma açılan CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt‘un sözleriyle ilgili olarak, “Bu tür açıklamaları tasvip etmiyoruz” dedi.