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CHP MİLLETVEKİLİNDEN ORTALIĞI SARSAN 'VİLLA' İDDİASI

CHP milletvekilinden ortalığı sarsan 'villa' iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, Tümgeneral Mehmet Dişli'nin “Ortak villa arsası” satın aldıklarını öne sürdü.

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Tanal, arsanın Sakarya'nın Pamukova İlçesi'nde olduğunu da söyledi. Sakaryalı olan ve halen tutuklu bulunan Tümgeneral Dişli'nin kardeşi Şaban Dişli de AKP Sakarya milletvekili!

“SORDUM, CEVAP VERMEDİ”

CHP'li Mahmut Tanal, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada ‘' Elimde böyle bir bilgi var. Cevap alana kadar sormaya devam edeceğim. Hulusi Akar'ın bu soruya yanıt vermesi lazım” dedi. Tanal şöyle konuştu: “Bana öyle bir bilgi geldi, sordum. Kimse cevap vermedi. Sormaya da devam edeceğim. İnsan kiminle birlikte arsa, ev alır. Emeklilik döneminde komşuluk yapmak için alındığı söyleniyor. İhbar bu şekilde. İnsan kiminle komşuluk yapmak ister. Ruhen ve fikren anlaştığı kişilerle. Eğer böyle bir şey varsa başka ilişkileri gündeme getirir. Aslında Akar'ın kendisinin konuşması lazım. Konuşmaz ise sükut ikrardan mı gelir diyeceğiz. Hayatın olağan akışına göre biri soru soruyor ise, sizin de uzaktan yakından bir alakanız yok ise, yanıtlarsınız. Ben bir soru soruyorum, cevabını bekliyorum.”

AYNI HELİKOPTERLE GELMİŞLERDİ

Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ‘Kilit ismi' olarak ön plana çıktı. AKP'li Şaban Dişli'nin kardeşi olan Genelkurmay Stratejik Daire Başkanı Dişli, darbe girişiminin bastırılmasının ardından Orgeneral Akar ile birlikte aynı helikopterle Çankaya Köşkü'ne gitmişti.

“DARBENİN KİLİT İSMİ” İDDİASI

Dişli tutuklanmadan önce savcılık ifadesinde, “20 kadar özel kuvvet askeri bana ‘yönetime el koyduk, Komutanı ikna et, kan dökülmesin. Yoksa Rüştü Erdelhun gibi olursunuz' dediler. Komutan kabul etmeyince kelepçe takmak istediler, apoletleri düştü, ben geri taktım. FETÖ ile bağlantım yok” demişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Dişli'yi “Darbenin başındaki isim” olarak nitelemişti.

Sözcü
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