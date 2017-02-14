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CHP PM ÜYESİ KADIGİL'İN İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

CHP PM üyesi Kadıgil'in için istenen ceza belli oldu

CHP PM üyesi Sera Kadıgil için "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 7 yıla kadar hapis istendi.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlik tarafından serbest bırakılan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi avukat Saliha Sera Kadıgil hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede; Kadıgil’in 2010 ve 2011 yıllarında attığı 4 tweet delil olarak yer aldı.

Söz konusu tweetlerin suç teşkil ettiği düşüncesiyle soruşturmanın re’sen başlatıldığı hatırlatıldı.

İddianamede Kadıgil’in her ne kadar tweetleri 2010 ve 2011 yıllarında paylaşmış ise de sosyal medyada ve katıldığı programlar sonrası tanınmaya başlamasıyla birlikte suça konu tweetlerin sosyal medyada ve basında yeniden yer aldığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarda "ezan" ve "şehitler" hakkında atılan tweetlerin halkın büyük kesiminin benimsediği İslam dinine yönelik kutsal değerlere hakaret niteliğinde bulunduğu, Van depremine ilişkin yapılan paylaşımlarda ise bölge halkını ayrıştırarak aşağıladığı ve tahrik ettiği iddia edildi.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kadıgil’in bu nedenle "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

“HEDEF SEÇİLDİM”

İddianamede avukat Sera Kadıgil’in ifadesine de yer verildi.

İfadesinde, katıldığı televizyon programlarında neden “hayır” denmesi gerektiğine ilişkin açıklamalar yaptığı için hedef seçildiğini dile getiren Kadıgil’in, "Bu nedenle geçmişte yapmış olduğum paylaşımlar gündeme getirildi" dediği belirtildi.

2010 yılında attığı ezan sesine ilişkin tweet hakkında, "O tarihte 25 yaşında üniversite tezi hazırlayan genç bir kızdım. Hiçbir siyasi görevim yoktu. Benim önceden oturduğum eve yakın bir noktada cami vardı. Ezan okuyan müezzin makama uymadan kötü bir şekilde ezan okuyordu. Ezanı hakkıyla okuyamadığı için bu müezzini eleştiri mahiyette bir mesajdır" dediği ifade edildi.

Kadıgil’in kimsenin dini inancına hakaret etme amacının olmadığını, bu konuda daha sonra yanlış anlayanlardan ve samimiyetle incinenlerden özür dilediğini söylediği belirtildi.

Van depremine ilişkin attığı tweetlerin de oradaki halkı aşağılamak maksadıyla değil, aksine ırkçı paylaşımlarda bulunanlara karşı atılmış tweetler olduğunu söylediği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

İddianamede; Sera Kadıgil’in 15 Temmuz darbe girişimin ardından TRT spikerinin okuduğu bildiriye ilişkin attığı tweetlerin de Cumhurbaşkanına hakaret suçunu teşkil ettiği ancak bu suçun soruşturma usulünün farklı olması nedeniyle dosyasının ayrıldığı belirtildi.

DHA
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