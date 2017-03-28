CHP televizyon mu kuruyor ?Sürpriz açıklama

Milliyet yazarı Özay Şendir, dünkü köşe yazısında CHP'lilerin televizyon kanalı kuracağına dair iddialarda bulundu. "Duyduğuma göre, bugünlerde bir internet televizyonu kurma çalışması yapıyor bazı CHP’liler." diyen Şendir, bu iş için bir şirket kurulduğunu ve işin 'fikir babalarının' CHP Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger olduğunu iddia etti. Şendir, yazısında "Teknik altyapı hazır, kameramana-muhabir dahil eleman alımları büyük ölçüde tamamlandı. Televizyonun yayına geçmesi için şu an bir anchor arayışı var. Yayın ne zaman başlar ya da proje başarılı olursa ekrana da çıkar mı, belli değil. Ancak projenin 16 Nisan öncesine yetiştirilmeye çalışıldığını duydum." ifadelerini kullandı.

Tuncay Özkan ise , Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Şendir'in iddialarını reddederek "Zorunlu Açıklama: Yeni televizyon kurmuyorum. Yanlış bilgi. Gelen çok fazla ortaklık tekliflerine,iş başvurularına dönmem olanaksız. Sevgiler." ifadelerini kullandı.